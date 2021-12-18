18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Розкрито таємницю! У висхідної зірки Шахтаря буде дитина (фото)

Андрій Трофімов
18 грудня, 17:34
19-річний півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков показав, як цілує животик своєї вагітної коханої – Лізи Передньої

Георгій Судаков і його кохана - Ліза / Фото: Колаж: Сьогодні

Про те, що чекає на дитину, Георгій Судаков повідомив у неймовірно зворушливий спосіб.

19-річний футболіст опублікував у Instagram фото з пляжу Домініканської Республіки, на якому він припав губами до живота своєї вагітної коханої – Лізи Передньої.

"Під твоїм серцем стукає друге. Незабаром нас буде троє", – написав Судаков.

  • "Я плачу. Ну і партизани"
  • "Bravo Sudinha"
  • "Щастя вам і вашому майбутньому малюкові", – відреагували на цю новину фоловери Георгія Судакова

Георгій Судаков / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Зазначимо, що кохана Георгія Судакова Ліза Передня представляє себе в Instagram як майбутня телеведуча, чемпіонка України з танців та тренерка з гімнастики.

Ще вона – неймовірна красуня.