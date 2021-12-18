Розкрито таємницю! У висхідної зірки Шахтаря буде дитина (фото)

Георгій Судаков і його кохана - Ліза / Фото: Колаж: Сьогодні

Про те, що чекає на дитину, Георгій Судаков повідомив у неймовірно зворушливий спосіб.

19-річний футболіст опублікував у Instagram фото з пляжу Домініканської Республіки, на якому він припав губами до живота своєї вагітної коханої – Лізи Передньої.

"Під твоїм серцем стукає друге. Незабаром нас буде троє", – написав Судаков.

"Я плачу. Ну і партизани"

"Bravo Sudinha"

"Щастя вам і вашому майбутньому малюкові", – відреагували на цю новину фоловери Георгія Судакова

Георгій Судаков / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Зазначимо, що кохана Георгія Судакова Ліза Передня представляє себе в Instagram як майбутня телеведуча, чемпіонка України з танців та тренерка з гімнастики.

Ще вона – неймовірна красуня.