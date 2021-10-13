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Розчистила дорогу до фіналу: українська тенісистка обіграла фаворита турніру в Індіан-Веллсі

Сергій Шаховець
13 жовтня, 08:49
На престижному турнірі WTA 1000 пройшли чвертьфінали у парному розряді

Людмила Кіченок вийшла у півфінал в Індіан-Уеллс / Фото: Инстаграм

Українська тенісистка Людмила Кіченок в дуеті з Оленою Остапенко з Латвії обіграла фаворитів турніру – чеську пару Барбора Крейчікова / Катерина Синякова, що отримала при посіві перший номер.

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Поєдинок тривав 1 годину 41 хвилину і завершився на супер-тай-брейку.

WTA 1000. Індіан-Уеллс (США)

Жінки. Парний розряд. 1/4 фіналу

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Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) – Барбора Крейчікова / Катерина Синякова (Чехія) – 2:6, 6:4, 10:8.

У півфіналі, тандем Кіченок / Остапенко, зустрінеться з переможцем пари: Вероніка Кудерметова (Росія) / Олена Рибакіна (Казахстан) – Марія Боузкова / Луція Градецка (Чехія)

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Додамо, що перша ракетка України Еліна Світоліна (№7 WTA) припинила свій виступ на турнірі WTA 1000 в Індіан-Уеллсі на стадії 1/8 фіналу. Українка програла американці Джесіці Пегулі (№24 WTA) – 1:6, 1:6.

Нагадаємо, що тенісний турнір в Індіан-Уеллсі триватиме до 17 жовтня. Організатори турніру виплачують однакові призові для чоловіків і жінок з 2012 року.

Призові і рейтингові очки турніру в Індіан-Уеллсі:

  • Чемпіон: 1209 730 доларів / 1000 очок
  • Фіналіст 640 000 доларів / 650 очок
  • Півфіналіст: 335 000 доларів / 390 очок
  • Чвертьфіналіст: 175 000 доларів / 215 очок
  • Четвертий раунд: 92 000 доларів / 120 очок
  • Третій раунд 51 895 доларів / 65 очок
  • Другий раунд: 29, 045 доларів / 35 очок
  • Перший раунд: 18 155 доларів США / 1 бал

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