Рапід – Зоря: онлайн матчу плей-офф Ліги Європи

Рапід і Зоря посперечаються за путівку в групу Ліги Європи / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Матч пройде у Відні на стадіоні "Альянц" і почнеться о 22:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн матчу з описом всіх ключових моментів і відео голів.

ОНЛАЙН РАПИД – ЗОРЯ

Путівка в груповий етап Ліги Європи буде розіграна за підсумками двох матчів. Нагадаємо, що з нинішнього сезону не працює правило виїзних голів, що істотно змінило командам тактику на двохматчеві протистояння.

"Розуміємо, що цей раунд складається з двох ігор. Знаємо, що завтра ще нічого не буде вирішено остаточно, а фінальний раунд відбудеться в Запоріжжі. І ми постараємося з хорошим настроєм полетіти додому", – зізнався напередодні головний тренер Зорі Віктор Скрипник офіційному сайту клубу.

Рапід – Зоря. Статистика зустрічей:

Зоря ще жодного разу не зустрічалася з рапидом в офіційних матчах, та й з австрійцями в цілому. А ось Рапід награв проти українців 12 матчів, вісім з них – проти Динамо. Шість матчів завершилися на користь українців, чотири перемоги на рахунку австрійців.

Рапід – Зоря. Форма команд:

Рапід невдало стартував в новому чемпіонаті Австрії. Після чотирьох турів на рахунку команди всього чотири бали і 10-е місце з 12 учасників ліги.

Такий же старт продемонструвала і Зоря. Підопічні Скрипника в чотирьох матчах заробили чотири бали і йдуть на дев'ятому місці в Прем'єр-лізі.

Рапід – Зоря. Порівняння складів:

Обидві команди не можуть похвалитися зірками в своїх складах. Найдорожчим гравцем Рапіда, за версією transfermarkt, є 25-річний нападник Еркан Кара – 3,5 млн євро. У Зорі, для порівняння, найвищий цінник повісили на Владислава Кочергіна – 2,5 млн євро.

Загальна вартість складу Рапіда оцінюється в 29,9 млн євро, всі гравці зорі оцінюються в 18,1 млн євро.

Букмекери про матч Рапід – Зоря:

Букмекери вважають рапід фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу австрійської команди – 1.74, на нічию – 3.85, на перемогу Зорі – 4.60. Також австрійці є фаворитом на вихід у груповий етап ЛЄ – 1.65 проти 2.24.

Де дивитися матч Рапід – Зоря:

Матч Рапід – Зоря в прямому ефірі покаже телеканал УНІАН, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 22:00.