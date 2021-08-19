19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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Рапід – Зоря: де дивитися матч Ліги Європи

Олександр Трикіша
19 серпня, 15:06
Сьогодні луганська Зоря зіграє з австрійським Рапідом в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Матч пройде у Відні і розпочнеться о 22:00. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті

Зоря вже випробувала стадіон у Відні / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Онлайн матчу Рапід – Зоря вже доступний на нашому сайті. Крім цього, зустріч покажуть в прямому ефірі на українському телебаченні.

Де дивитися матч Рапід – Зоря:

УНІАН, Live
OLL.TV (в підписці)
ORF 1 Austria HD (супутник)

Зоря ще жодного разу не перетиналася в офіційних матчах з австрійськими клубами, а ось Рапід вже має досвід зустрічей з українцями. Щоправда, негативний. З 12 зустрічей Рапід зміг виграти тільки чотири, а шість поєдинків завершилися на користь представників України.

Зоря підходить до відповідального матчу не в найкращому настрої. Напередодні команда Віктора Скрипника втратила очки в чемпіонаті України, не зумівши обіграти скромний Минай (1:1). Після чотирьох турів Зоря йде лише на дев'ятому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, маючи в активі лише одну перемогу.

Букмекери вважають Рапід фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу австрійської команди – 1.74, на нічию – 3.85, на перемогу Зорі – 4.60. Також австрійці є фаворитом на вихід до групового етапу ЛЄ – 1.65 проти 2.24.

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