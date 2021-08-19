Рапід – Зоря: де дивитися матч Ліги Європи

Зоря вже випробувала стадіон у Відні / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Онлайн матчу Рапід – Зоря вже доступний на нашому сайті. Крім цього, зустріч покажуть в прямому ефірі на українському телебаченні.

Де дивитися матч Рапід – Зоря:

УНІАН, Live

OLL.TV (в підписці)

ORF 1 Austria HD (супутник)

Зоря ще жодного разу не перетиналася в офіційних матчах з австрійськими клубами, а ось Рапід вже має досвід зустрічей з українцями. Щоправда, негативний. З 12 зустрічей Рапід зміг виграти тільки чотири, а шість поєдинків завершилися на користь представників України.

Зоря підходить до відповідального матчу не в найкращому настрої. Напередодні команда Віктора Скрипника втратила очки в чемпіонаті України, не зумівши обіграти скромний Минай (1:1). Після чотирьох турів Зоря йде лише на дев'ятому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, маючи в активі лише одну перемогу.

Букмекери вважають Рапід фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу австрійської команди – 1.74, на нічию – 3.85, на перемогу Зорі – 4.60. Також австрійці є фаворитом на вихід до групового етапу ЛЄ – 1.65 проти 2.24.