Заради бронзи уклав росіянина! Наш спортсмен виграв медаль Паралімпіади

Магомедов став призером Ігор-2020

Українські спортсмени продовжують збирати сьогодні медалі на Паралімпійських іграх в Токіо.

Ми вже писали, що срібло завоював Роман Данилюк. Зі своїм кращим результатом в сезоні Роман посів друге місце в штовханні ядра.

Тепер бронзову нагороду виграв дзюдоїст Руфат Магомедов.

У поєдинку за нагороду наш спортсмен здолав представника Росії Василя Кутуєва!

Реклама

Отже, у збірної України на Паралімпіаді вже 26 медалей – 3 золотих, 14 срібних і 9 бронзових!

Дивіться також: Таблиця медалей Паралімпійських ігор в Токіо

Раніше ми писали, що Анна Стеценко виграла четверту нагороду вищої проби на Паралімпіадах. Вона взяла золото Токіо-2020 на плаванні. А раніше в Ріо 2016 стала триразовою паралімпійською чемпіонкою.