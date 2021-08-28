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Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
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Заради бронзи уклав росіянина! Наш спортсмен виграв медаль Паралімпіади

Любомир Луканюк
28 серпня, 11:01
Український дзюдоїст Руфат Магомедов завоював бронзову медаль Паралімпійських ігор в Токіо, перемігши Василя Кутуєва

Магомедов став призером Ігор-2020

Українські спортсмени продовжують збирати сьогодні медалі на Паралімпійських іграх в Токіо.

Ми вже писали, що срібло завоював Роман Данилюк. Зі своїм кращим результатом в сезоні Роман посів друге місце в штовханні ядра.

Тепер бронзову нагороду виграв дзюдоїст Руфат Магомедов.

У поєдинку за нагороду наш спортсмен здолав представника Росії Василя Кутуєва!

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Отже, у збірної України на Паралімпіаді вже 26 медалей – 3 золотих, 14 срібних і 9 бронзових!

Дивіться також: Таблиця медалей Паралімпійських ігор в Токіо

Раніше ми писали, що Анна Стеценко виграла четверту нагороду вищої проби на Паралімпіадах. Вона взяла золото Токіо-2020 на плаванні. А раніше в Ріо 2016 стала триразовою паралімпійською чемпіонкою.

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