Роботяги працють за копійки, а він відмовляється від мільйонів: Ф'юрі розлютований вчинком Джошуа

Ф'юри-старший здивований рішенням Джошуа знову битися з Усиком / Фото: Колаж: Сьогодні

Батько чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Джон Фьюрі здивований поведінкою Ентоні Джошуа. Британець відмовився взяти відступні заради реваншу з Олександром Усиком.

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Ф'юрі-старший запевняє, що вони з Тайсоном довго б не роздумували над такою пропозицією, а одразу забрали гроші.

"Якби нам надійшла така пропозиція, ми відразу ж взяли б гроші! Це бізнес. Просто так вам дають 15 мільйонів фунтів стерлінгів? Беріть їх! Представники робітничого класу працюють за сотні фунтів на тиждень, а цей хлопець відмовляється від 15 мільйонів за те, щоби нічого не робити", – дивується Джон Фьюрі.

Після того, як Джошуа вирішив провести поєдинок з Усиком, Тайсон Ф'юрі оголосив про бій з Ділліаном Вайтом.

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Промоутери вже провели торги. Поєдинок, найімовірніше, відбудеться 29 квітня в Кардіффі. Ф'юрі заробить близько 32 млн доларів, Вайт – 8 млн.

А Усику тепер доведеться доводити, що він не випадково переміг Джошуа у першому поєдинку.