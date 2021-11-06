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П'ять мільйонів за феєрію із Шахтарем: новий контракт зірки Реала

Олег Люлька
6 листопада, 18:02
Мадридський Реал пролонгує угоду з Вінісіусом Жуніором, суттєво піднявши бразильському нападникові зарплату

Вінісіус створив чимало проблем Шахтарю / Фото: Reuters

Реал наприкінці сезону продовжить з Вінісіусом Жуніором контракт, що спливає у 2024 році. Нова угода буде розрахована до 2028 року.

При цьому, за даними ABC, річна зарплата бразильця, що феєрить нині, в Реалі підніметься з 3,5 млн євро чистими до 5,5 млн євро. Але ця сума може суттєво збільшитись за рахунок бонусів.

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У новій угоді Вінісіуса з Реалом будуть прописаны відступні у розмірі одного мільярда євро – нагадаємо, саме такий цінник нещодавно Барселона повісила на Ансу Фаті, продовживши контракт зі своїм самородком.

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Зазначимо, що у 15 матчах за Реал цього сезону Вінісіус забив 9 м'ячів і віддав 5 гольових пасів. При цьому в гостьовому поєдинку Ліги чемпіонів із Шахтарем (5:0) бразилець забив два голи, а в домашньому (2:1) віддав дві результативні передачі.