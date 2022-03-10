П'яний снукерист влаштував дебош на церемонії відкриття крутого турніру

Роберт Мілкінс / Фото: theguardian.com
У турецькій Анталії стартував турнір серії "Мастерс" зі снукеру. Британець Роберт Мілкінс якраз цього дня відзначав 46-річчя, і трохи не розрахував свої сили.
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Спортсмен прийшов на церемонію відкриття турніру у стані алкогольного сп'яніння. Влаштував розбірки з головою Професійної асоціації більярду і снукера Джейсоном Фергюсоном.
А потім пішов у туалет, звідки його вже забрали до лікарні.
"Я випив надто багато. У мене був такий стан, що я не розумів, де знаходжусь. Це був мій день народження, я досить довго пив – втім, це не виправдання", – заявив Роберт.
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"Коли я зайшов у туалет, у мене підкосилися ноги, і я вдарився підборіддям або об раковину, або підлогу. У той момент я був дуже п'яний. Припускаю, що у мене є перелом ребер", – розповів Мілкінс.