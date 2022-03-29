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Путін – убивця! Боксер із Казахстану не злякався диктатора

Олексій Андрейцев
29 березня, 13:19
Темірлан Раїмкулов підтримав Україну, яка героїчно бореться із рашистськими орками

Темірлан Раїмкулов / Фото: Колаж: Сьогодні

На вихідних у Штатах відбувся вечір боксу, в якому казахстанський боксер Темірлан Раїмкулов нокаутував американця Ісу Шелдона.

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Після бою Раїмкулов взяв український прапор, аби підтримати нашу країну у війні з Росією.

"Я хочу висловити підтримку Україні, бо мій тренер з України, мій дядько з України. Прямо зараз в Україні триває війна. Це дуже жахливо. Там вмирають безневинні люди.

Ні війні! Тільки мир! Путін – убивця", – цитує Раїмкулова sport.24tv.

Раніше ми писали, що перспективний український супертяж Олександр Захожий здобув 17 перемогу на профі-рингу. Наш боксер у першому раунді нокаутував Євгеніоса Лазарідіса.