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12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
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Путін ностальгує за імперією! Кубинський боксер закликав прийняти Україну до НАТО

Андрій Трофімов
1 березня, 21:05
Йорденіс Угас підтримав український народ, який бореться з російськими військами та порівняв Путіна з Гітлером

Йорденіс Угас дав точну характеристику Путіну / Фото: Колаж: Сьогодні

Чинний чемпіон світу у напівсередній вазі Йорденіс Угас засудив дії Путіна, який розпочав війну в Україні.

Кубинський боксер закликав український народ не здаватися та порівняв кровожерного диктатора з Адольфом Гітлером.

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"Російський імператор Путін вторгається в Україну і влаштовує різанину. У 1930-х роках Сталін убив мільйони українців. Тепер Путін розглядає цю країну як частину своєї території.

Путін це Гітлер тридцятих років! Це той же Гітлер, який прийшов помститися за всі ті, приниження, які Німеччина отримала згідно з версальським договором, тільки Путін ностальгує за Великою Російською імперією та розвалом Радянського Союзу", – написав Йорденіс у Instagram.

"Після всієї цієї різанини в Україні, сьогодні вона як ніколи заслуговує на вступ до НАТО", – упевнений боксер.

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