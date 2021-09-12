Нехай летить зі збірної назавжди! Петраков вилив всю правду про демарш Маліновського

Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters

Тренер збірної України Олександр Петраков розраховував на найдорожчого гравця національної команди Руслана Маліновського (30 млн євро) в останньому матчі з Чехією 1:1, але той відмовився залишатися в розташуванні команди і полетів до Італії.

Гучну заяву на цю тему коуч "синьо-жовтих" зробив в ефірі Великого футболу.

Причиною демаршу півзахисника Аталанти стала образа на те, що в попередніх поєдинках з Казахстаном (2:2) і Францією (1:1) тренер випускав його на заміну, а не зі старту.

"Маліновський підійшов і каже, що хоче від'їхати. Адміністратор сказав йому, що ми купили йому квиток на 9 вересня, ще є матч в Чехії. А він сказав, що не хоче залишатися, а хоче поїхати. Якщо людина хоче їхати, то нехай їде", – заявив Петраков

"Між нами немає конфлікту, ми не лаялися, нічого такого. Ми спочатку поговорили з ним в Казахстані. Я йому сказав, що у нас нова схема гри. "Як ми будемо з тобою розмовляти?" – кажу. Він відповів, що рік тому, коли він грав у Бельгії, він, може, і був би проти, але зараз він знає, що на першому місці інтереси команди, а потім вже особисті. Я йому сказав: "Тримай руку. Молодець".

"На "Олімпійському" я до нього підійшов і запитав, чи готовий він грати з Францією, якщо я випущу його на заміну. Він образився. Сказав: "Гаразд, у Казахстані я не грав. А чому не граю тут?" Ми ж з тобою домовлялися, кажу – інтереси команди насамперед. А він каже, що образився"

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

"Кажу: "Я вибачаюся перед тобою. Це тебе влаштує?" Він відповів, що ні. Усе. Він сів і поїхав. Хочеш їхати – їдь. Це ж не клуб, де є контрактні зобов'язання. Це збірна, не хочеш залишатися – їдь".

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

У відповідь на почуте експерт "Великого футболу", ексфорвард київського Динамо і збірної України Віктор Леоненко поцікавився у Олександра Петракова:

Леоненко: "А назавжди Маліновському можна взяти квиток?"

"А назавжди Маліновському можна взяти квиток?" Петраков: "Навіщо назавжди?"

"Навіщо назавжди?" Леоненко: "А навіщо такі потрібні?"

"А навіщо такі потрібні?" Петраков: "Щоб я став ворогом нації?"

"Щоб я став ворогом нації?" Леоненко: "А навіщо такі футболісти потрібні? Якщо він не хоче, якщо він втомився, якщо він образився..."

Нагадаємо, Маліновський втратив залізне місце в основі збірної України ще за попереднього тренера, Андрія Шевченка, ставши одним з головних розчарувань нашої команди на Євро-2020.

При цьому екснаставник Руслана по Зорі Юрій Вернидуб радить Маліновському опуститися на грішну землю і гризти землю.

Дивіться, як без Маліновського Україна зіграла 1:1 з Чехією