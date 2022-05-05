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Нехай приїдуть до Маріуполя: директор Шахтаря відповів спортсменам, які не розуміють бан Росії

Олексій Андрейцев
5 травня, 12:09
Даріо Срна запропонував російським клубам дивитися Лігу чемпіонів по телевізору, а не згодних з таким рішенням запросив до України

Срна кличе незгодних в Україну / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Директор з футболу ФК Шахтар Даріо Срна в ефірі марафону FREEDOM відповів спортсменам, які не розуміють або не погоджуються з усуненням росіян від змагань.

"Я б їм порадив приїхати в Україну, з'їздити до Маріуполя, Бучі, Чернігова, і все стане ясно. По-друге, російські клуби можуть подивитися Лігу чемпіонів по телевізору", – зазначив Срна.

Нагадаємо, раніше легендарний тенісист Рафаель Надаль обурювався тим, що росіянам не дозволили грати на Вімблдоні.

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Срна також відзначив рішення УЄФА про бан російських клубів на майбутній сезон і роль президента Олександера Чеферіна, з яким представники Шахтаря перебували у постійному діалозі щодо санкцій.

Зокрема, Чеферін відвідував останній благодійний матч Шахтаря у Хорватії 1 травня за день до свого рішення.

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Нагадаємо, клуб Ріната Ахметова вимагав повного виключення Росії з ФІФА та УЄФА.