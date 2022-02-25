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Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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"Просто жесть". Мілевський вражений війною в Україні

Сергій Шаховець
25 лютого, 20:42
Артем Мілевський емоційно відреагував на війну, яку розв'язала Росія

Артем Мілевський закликав молитися за Україну / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Ексфорвард збірної України та київського Динамо Артем Мілевський прокоментував повномасштабне вторгнення Росії.

"Зупиніться. Жесть просто.

Молюся за Україну", – написав Мілевський у Instagram.

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У геотезі зірка українського футболу вказав Київ.

Реакція спортсменів на вторгнення Росії до України: