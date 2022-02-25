"Просто жесть". Мілевський вражений війною в Україні

Артем Мілевський закликав молитися за Україну / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні
Ексфорвард збірної України та київського Динамо Артем Мілевський прокоментував повномасштабне вторгнення Росії.
"Зупиніться. Жесть просто.
Молюся за Україну", – написав Мілевський у Instagram.
У геотезі зірка українського футболу вказав Київ.
Реакція спортсменів на вторгнення Росії до України:
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