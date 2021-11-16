Просто "Супутник" у них не тієї системи. Російським біатлоністам доведеться складати ПЛР-тести

Російські біатлоністи змушені будуть складати ПЛР-тести / Фото: Колаж: Сьогодні

Для участі у змаганнях під егідою IBU, ПЛР-тести повинні будуть складати всі спортсмени, які не щеплені або нещодавно не перехворіли, повідомляє biathlonworld. Ці ж вимоги стосуватимуться тренерів та персоналу команд.

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У випадку, якщо учасники змагань щеплені вакцинами, які не схвалені в країні-господарці турніру, вони також повинні будуть здати ПЛР-тест.

Як відомо, біатлоністи збірної Росії щеплені російською вакциною "Супутник-V", яка не визнається країнами Європейського Союзу. Тому їм доведеться додатково проходити неприємну процедуру.

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Крім того, спортсмени повинні дотриматися всіх правил при в'їзді в країну-господарку змагань. Наприклад, проходження карантину для невакцинованих.

Нагадаємо, що зі схожими проблемами зіткнувся екс-тренер київського Динамо Юрій Сьомін. Російський фахівець вирішив відвідати в Італії матч Аталанта – Лаціо, але його не пустили на стадіон, оскільки що він був щеплений горезвісним "Супутником-V".

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