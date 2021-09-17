17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Просто бомба: Беленюк запав на таємничу незнайомку, а вона йому не відповідає

Андрій Трофімов
17 вересня, 12:53
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк розповів про свої симпатії до таємничої незнайомки, яка ігнорує спортсмена

Жан Белнюк і його таємнича любов / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що Беленюк в образі Джеймса Бонда вийшов на пошуки нареченої. А тепер борець розповів про свої уподобання. Беленюк зізнався, що не поділяє дівчат за етнічною ознакою: мулатки, слов'янки або темношкірі.

"Але є така хороша "темненька" дівчинка одна в Instagram. Просто бомба. Вона вчиться тут, я так зрозумів. Там ТОП такий!

Чи підвалював я до неї? Якщо побачу, то так. Але вона мені не відповідає. Я з нею розберуся потім", – заявив Беленюк в ефірі шоу ОТДУШІВДУШУ в Youtube.

Таємничою незнайомкою виявилася дівчина, підписана в Instagram як dr.jjoy. В профілі красуні зазначено, що вона вчиться на медика і в майбутньому стане пластичним хірургом. Також дівчина займається модельним бізнесом.

Реклама