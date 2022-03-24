Пророк Бесєдін. Гравець збірної України визначив долю орків

Бесєдін визначив долю армії рашистів / Фото: Колаж: Сьогодні

"Тут на них чекає смерть". Саме так Артем Бесєдін сказав про долю російських військових, що вторглися на територію України. Футболіст збірної України та київського Динамо вважає, що матері солдатів країни-агресора роблять велику помилку, відправляючи своїх синів на вірну смерть.

Артем Бєсєдін тримає кулаки за збірну / Фото: Reuters

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Артем Бєсєдін отримав жахливу травму в тому матчі / Фото: Reuters

Крім того, один із творців успіху України на Євро-2020, Артем Бесєдін захоплюється діями партнерів зі збірної, та закликає всіх українських футболістів продовжувати тренуватися Tribuna.com.

Ми їх усіх покараємо – на футбольному полі та у себе вдома в Україні. Хочеться сказати їм – не посилайте до нас своїх військових. Матері будь-якими способами мають утримати своїх дітей вдома та не пускати в Україну. Тут на них чекає смерть. Я вірю, що ми захистимо свою країну, все буде добре. Приємно дивитися на наших українських футболістів, які грають у Європі. Андрій Ярмоленко, Рома Яремчук, Саня Зінченко показують на футбольному полі, хто такі українці і підтримують свою країну. У своїх соцмережах вони показують усьому світу, що відбувається насправді. Вони також роблять дуже важливу і велику справу.

/ Фото: Reuters

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Також форвард національної команди вірить у майбутній успіх збірної у стикових матчах ЧС-2022.

Ми 100% пройдемо на чемпіонат світу. Я знаю українських гравців та який у нас усіх характер. Я впевнений, що ми гратимемо і поїдемо до Катару, а на ЧС дуже добре себе покажемо.

Підтримує Україну й головний тренер збірної Шотландії, яка є суперником у півфіналі плей-оф за путівку на чемпіонат світу в Катарі.