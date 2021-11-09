Промоутер Усика висміяв Джошуа: як би Ентоні не сказився

Усик vs Джошуа. Попереду реванш / Фото: USYK17
Наприкінці вересня Усик сенсаційно переміг Джошуа у Лондоні.
До кінця квітня має відбутися реванш – не виключено, повторний бій Усик – Джошуа проведе не Київ і не Лондон, а Саудівська Аравія.
При цьому шанувальники українця хотіли б цього разу ефектнішої появи українця на рингу, ніж це було на стадіоні "Тоттенгем Готспур".
"У Джошуа був шикарний вихід у ринг у вересні. Олександру реально організувати такий же в реванші?" – поцікавився у промоутера Усика, Олександра Красюка, один із фоловерів.
Відповідаючи, Красюк не втратив нагоди покепкувати з Ей-Джея.
"Реально, – написав у сторіз Красюк. – Але краще сконцентруватися на виході із рингу. Як мені здалося, для Усика (25 вересня) він видався симпатичнішим".
Нагадаємо, на бій 25 вересня Усик вийшов в образі астронавта – у шоломі.
Позаяк поява Джошуа супроводжувалася барвистими феєрверками та палаючими ініціалами британця АJ, а сам Ентоні ще до бою переможно скидав руки догори.
Завершився же той поєдинок тим, що Усик сенсаційно відібрав у Джошуа чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі.
Після оголошення результату Усик виконав у рингу гопак.
А Джошуа вирушив до США на пошуки нового тренера