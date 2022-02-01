Промоутер Усика озвучив строки реваншу з Джошуа

Усик vs Джошуа: попереду - реванш / Фото: Getty Images

Після зриву бою з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик переключається на реванш із Ентоні Джошуа.

Але цей двобій відбудеться не скоро.

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"Щодо бою Усик – Джошуа, то кінець травня – початок червня – дуже ймовірна дата", – заявив каналу Тайк Майсон промоутер українського боксера Олександр Красюк.

Варіантами місця проведення реваншу Усик – Джошуа називаються Лондон, Саудівська Аравія і, зі значно меншими шансами, Київ.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Нагадаємо, у вересні минулого року Усик сенсаційно здолав Джошуа одноголосним рішенням суддів.

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Перед повторним поєдинком із Ей-Джеєм Усик вразив ударом лівою в пінг-понгу.

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А тепер ще Усик має намір зіграти за футбольне Полісся на турнірі Winter Cup-2022 у Туреччині.