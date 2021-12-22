Промоутер – про Ф'юрі: "Не вірив, що цей жирдяй доповзе до рингу"

Едді Гірн не повірив у Тайсона Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Але, подивившись на те, в якій формі тоді перебував Ф'юрі, не повірив у його майбутні успіхи і відмовився від угоди. При цьому Гірн заявив, що анітрохи не шкодує про те, що сталося. Але наскільки щирий промоутер, адже він втратив мільйони.

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"Чесно, я ніколи ні про що не жалкую. До того ж, у мене є Ей-Джей, і він мій друг... і наявність цих двох хлопців поряд... Що ж до Тайсона, то під час нашої зустрічі в Монако, а на той момент йому було лише 27 років, він був у жахливій формі. Я дивився на нього і думав: "Ти не повернешся на ринг".

Мій план полягав у тому, щоб дати йому два прохідні виступи, а після вивести на хлопця на зразок Мануеля Чарра. І якби на той момент я знав, що він поб'ється з якимсь Сефером Сефері, а потім одразу ж вийде на Деонтея Вайлдера, то ухопився б за його підписання обома руками", – цитує Гірна fightnews.info.

Ф'юрі забрав чемпіонські пояси у Кличка / Фото: Колаж: Сьогодні

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що нещодавно чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів, як над ним знущався клієнт Едді Гірна Ентоні Джошуа. Ей-Джей писав повідомлення Циганському королю такого змісту: "Приводь себе у форму, жирне ти у*біще".

Ф'юрі відповів на тролінг Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Додамо, що у 2017 році Тайсон Ф'юрі ухвалив рішення повернутися на ринг після депресії, пов'язаної із вживанням наркотиків. Вага британця тоді перевалила за 160 кг.

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