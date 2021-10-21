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Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
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Проломив череп за сигарету: п'ятиразовий чемпіон України з карате ледь не вбив блогера

Андрій Трофімов
21 жовтня, 19:06
Блогер Олексій Остаповський після корпоративу підійшов до невідомої компанії попросити сигарету і ледь не позбувся життя. У побитті він звинувачує титулованого спортсмена

Олексій Остапівський ледь не помер після удару каратиста

Про той фатальний день Остаповський розповів в відео на своїй сторінці в Instagram. За словами блогера, він разом з друзями і колегами відпочивав в караоке.

"3 жовтня мене мало не вбили на вулиці! ️ У відео я розповідаю про інцидент, через який зараз у мене немає частини черепа і я не є повноцінною людиною", – написав під відео блогер.

Близько п'ятої ранку вони вийшли на вулицю, але виявили, що у них закінчилися сигарети. Остаповський підійшов до компанії біля таксі з проханням поділитися сигаретами, але вже через хвилину лежав без свідомості.

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Коли його друзі підбігли до потерпілого, невідома компанія заявляла, що він був п'яний і сам упав. Але відео з камер спостереження продемонструвало зовсім іншу картину.

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Один з чоловіків, який стояв за спиною у потерпілого, несподівано завдав йому удар в голову. Після цього Остаповський впав на асфальт і втратив свідомість.

В результаті удару і падіння на асфальт у Олексія утворилася гематома, для її видалення зробили трепанацію. Він залишився без частини черепа, через місяць йому поставлять титанову пластину.

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"Винуватця цієї події звуть Чернієнко Антон Олександрович. П'ятиразовий чемпіон України з карате.

Зараз працює на посаді головного консультанта в секретаріаті Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності ", – продовжує потерпілий.

За словами Остаповського, прямо зараз він намагається вплинути на хід розслідування кримінального провадження, щоб уникнути покарання, використовуючи свою посаду і можливі зв'язки з депутатами України, які входять до комітету з правоохоронної діяльності, а багато хто з них є колишніми співробітниками правоохоронної системи.

"Я хочу, щоб про цю людину знала вся країна. Кожен українець. Кожна людина, яка працює в органах безпеки нашої країни.

Я прошу вас про одне – максимальне поширення цього відео, щоб у нього не було шансів відмазатися грошима в органах", – заявив Остаповський.

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