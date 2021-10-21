Проломив череп за сигарету: п'ятиразовий чемпіон України з карате ледь не вбив блогера

Олексій Остапівський ледь не помер після удару каратиста

Про той фатальний день Остаповський розповів в відео на своїй сторінці в Instagram. За словами блогера, він разом з друзями і колегами відпочивав в караоке.

"3 жовтня мене мало не вбили на вулиці! ️ У відео я розповідаю про інцидент, через який зараз у мене немає частини черепа і я не є повноцінною людиною", – написав під відео блогер.

Близько п'ятої ранку вони вийшли на вулицю, але виявили, що у них закінчилися сигарети. Остаповський підійшов до компанії біля таксі з проханням поділитися сигаретами, але вже через хвилину лежав без свідомості.

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Коли його друзі підбігли до потерпілого, невідома компанія заявляла, що він був п'яний і сам упав. Але відео з камер спостереження продемонструвало зовсім іншу картину.

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Один з чоловіків, який стояв за спиною у потерпілого, несподівано завдав йому удар в голову. Після цього Остаповський впав на асфальт і втратив свідомість.

В результаті удару і падіння на асфальт у Олексія утворилася гематома, для її видалення зробили трепанацію. Він залишився без частини черепа, через місяць йому поставлять титанову пластину.

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"Винуватця цієї події звуть Чернієнко Антон Олександрович. П'ятиразовий чемпіон України з карате. Зараз працює на посаді головного консультанта в секретаріаті Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності ", – продовжує потерпілий.

За словами Остаповського, прямо зараз він намагається вплинути на хід розслідування кримінального провадження, щоб уникнути покарання, використовуючи свою посаду і можливі зв'язки з депутатами України, які входять до комітету з правоохоронної діяльності, а багато хто з них є колишніми співробітниками правоохоронної системи.