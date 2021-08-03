"Сталося те, що написано Богом": український борець здійснив чудо на Олімпіаді

Парвіз Насібов прокоментував вихід до фіналу Олімпійських ігор і заявив, що судді були проти України в півфінальній сутичці

/ Фото: REUTERS

Український борець Парвіз Насібов ефектно вийшов до фіналу Олімпійських ігор. Поступаючись 0:5, він на останніх секундах вирвав перемогу у єгиптянина Мохаммеда Ібрагіма Ель-Саєда.

"Сталося те, що написано Богом. Який би рахунок не був. Як би судді не були проти України сталося те, що написано Всевишнім. Нехай сто суддів буде проти нас, ми своє візьмемо" , – зізнався нам після виходу до фіналу Насібов.

"Відчуття нереальні. Сталося те, до чого я йшов все життя. Для мене це як сон. Я представлятиму Україну у фіналі Олімпійських ігор! Я молодий, я горю! Я забуду все, що зробив сьогодні, і завтра спробую це повторити".

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