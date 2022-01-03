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Продав медалі та розвозив піцу. Помер унікальний олімпійський чемпіон із Грузії

Любомир Луканюк
3 січня, 18:47
Віктор Санєєв брав золоті нагороди на трьох Олімпіадах поспіль, а також три рази оновлював світовий рекорд у потрійному стрибку

Санєєв визнаний кращим спортсменом Грузії у XX сторіччі / Фото: Колаж: Сьогодні

Не стало легендарного легкоатлета Віктора Санєєва. Він помер у Сіднеї від інфаркту у 76 років.

Санєєв – єдиний в історії триразовий олімпійський чемпіон у потрійному стрибку. Він перемагав на Олімпійських іграх 1968, 1972 та 1976 років, а на Іграх 1980 року в Москві завоював срібло.

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Тричі оновлював світовий рекорд у потрійному стрибку – 17,23 м, 17,39 м та 17,44 м.

Віктор Санєєв народився в Сухумі та на міжнародній арені представляв СРСР. А після розвалу Союзу переїхав із сім'єю до Австралії. Спочатку працював розвізником піци, потім влаштувався учителем фізкультури у школі. Продав свої олімпійські медалі.

Згодом йому вдалося отримати роботу тренера зі стрибків в Інституті спорту штату Новий Південний Уельс.

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