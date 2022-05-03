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Призер Ігор нескорених загинув під Харковом

Андрій Трофімов
3 травня, 14:26
Андрій Котовенко віддав життя, захищаючи рідну країну! Він вистояв у Донецькому аеропорту та представляв Україну на міжнародних турнірах

Під Харковом загинув Андрій Котовенко / Фото: Колаж: Сьогодні

Трагічно закінчилася ніч із 1 на 2 травня для українського кіборга Андрія Котовенка. Герой у бою під Харковом отримав поранення несумісне із життям. Він жив Україною та захищав своїх дітей та громадян нашої країни.

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Ветеран АТО після поранення у Донецькому аеропорту почав займатися спортом. Минулого року відправив у складі збірної України на Ігри нескорених, де завоював бронзову нагороду в пауерліфтингу, у дисципліні жим лежачи. Також ставав срібним призером чемпіонату Європи.

Трагічну звістку повідомили його товариші та колеги зі збірної на офіційній сторінці національної команди у Facebook:

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"Україна знову зазнає непоправних втрат, наша команда Warrior Games знову оплакує побратима.

Андрій Котовенко жив Україною. Він жив її свободою та честю. Андрію, на твою честь і пам'ять буде піднятий прапор України на багатьох міжнародних змаганнях.

Тебе пам'ятатимуть, як захисника України, який віддав своє життя за наше майбутнє! Помстимося! Світла пам'ять!" – йдеться у повідомленні Warrior Games: Team Ukraine.

Нагадаємо, що незважаючи на військові дії в Україні, збірна команда змогла вирушити на Ігри непокорених-2022, де виборола 16 медалей.