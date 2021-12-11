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"Приводь себе у форму, жирдяй!" Як Джошуа розлютив Ф'юрі

Сергій Шаховець
11 грудня, 23:54
Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фьюрі розповів, як з нього знущався Ентоні Джошуа чотири роки тому. Тепер настав час посміятися Циганському королю

Ф'юрі відповів на тролінг Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2017 році Ей-Джей надіслав Тайсону повідомлення, в якому засумнівався, що Ф'юрі колись зможе повернутись на ринг і не програти. І ось тепер, через чотири роки, на вершині боксерського олімпу знаходиться Циганський король, а Джошуа треба повертати свої титули у бою з Усиком.

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"У 2017 році Ентоні Джошуа надіслав мені повідомлення: "Приводь себе у форму, жирне ти у*біще".

Ще він сказав мені: "Подивимося, хто програє першим, жирдяй. Він послав мені повідомлення, де сказав усе це.

Як я розумію, він уже програв двічі, а у мене досі великий і жирний нуль у послужному списку, дитинко!", – наводить слова Ф'юрі dailymail.co.uk.

У 2017 році Тайсон Ф'юрі вирішив повернутися на ринг після депресії, пов'язаної з вживанням наркотиків. Вага британця тоді перевалила за 160 кг.

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Нагадаємо, що у боксерській кар'єрі Тайсона Ф'юрі ще не було поразок. На профі рингу Циганський король провів 32 поєдинки, в яких здобув 31 перемогу і один бій завершився внічию.

Ентоні Джошуа двічі програв свою кар'єру. У червні 2019 року він поступився Енді Руїсу, а у вересні 2021 року українцю Олександру Усику.

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Раніше ми повідомляли, що Тайсон Ф'юрі має за місяць підписати контракт з Ділліаном Вайтом для проведення чемпіонського бою.

А Ентоні Джошуа у березні – квітні наступного року чекає на реванш з українцем Олександром Усиком.

Об'єднавчий бій переможців цих двох протистоянь відбудеться восени 2022 року. Сподіваємося, що у цьому суперпоєдинку зустрінуться Ф'юрі та Усик.

Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі / Фото: REUTERS