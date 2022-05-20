Приклад для всіх! Український спортсмен відмовився змагатися з другом Путіна

Ковтун не захотів виступати з Далалояном / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер збірної України із спортивної гімнастики Ілля Ковтун вирішив пропустити фінал клубного чемпіонату Італії. Все через те, що одним із суперників був представник країни-окупанта – олімпійський чемпіон Артур Далалоян. Раніше російський гімнаст отримав покарання за рашистський символ.

Ковтун виступає за клуб Palestra Ginnastica Ferrara, котрий підтримав нашого гімнаста.

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"Це маленька проблема порівняно з трагедією війни, смертями та руйнуваннями. Думки про те, щоб зустрітися на змаганнях із представником країни, відповідальної за це все, нестерпні", – йдеться в заяві клубу.

Після Олімпіади в Токіо Артур Далалоян вихвалявся фотографією з Путіним і говорив, що зустріч із кривавим диктатором велика честь для нього.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація гімнастики заборонила росіянам виступати на міжнародних змаганнях. Однак на внутрішніх змаганнях все залежить від рішення спортивного керівництва країни.

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