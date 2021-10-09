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Пригрозила Путіним: олімпійська чемпіонка з Росії накинулася на журналістів

Андрій Трофімов
9 жовтня, 17:16
Олімпійська чемпіонка з Росії Аліна Загітова потрапила в скандал через агресивний випад в бік журналістів. Спортсменка погрожувала зв'язками

Володимир Путін і Аліна Загітова / Фото: Getty Images

Фігуристка відвідала матч регулярного чемпіонату КХЛ Ак Барс – Металург в Казані. Журналісти помітили титуловану спортсменку на трибуні і зробили кілька кадрів з нею.

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Загитова помітила зйомку і після матчу підійшла до журналістів і в грубій формі зажадала видалити кадри з нею.

"Вимагала видалити всі відеозаписи, питала про цілі зйомки, уточнювала, хто конкретно знімав, що і коли. Аліна поводилася явно не так, як слід олімпійській чемпіонці.

Судіть самі, фраза "Я вас засуджу, у мене такі зв'язки!" була доречна в цій історії?" – написав журналіст Рустам Імамов у себе в Telegram-каналі.

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Він зізнався, що все-таки видалив кадри з Загітовою, але зробив це не через погрози, а з поваги до її сім'ї (не самої фігуристки).

"Але хочу запевнити Аліну і її представників, що я погодився з її проханням явно не зі страху зв'язків (Йдеться про бізнесмена Романа Ротенберга? Керівника спортивного мовлення Першого каналу Ольгу Черносвітову? Чи про Володимира Путіна?", – додав Імамов.

Загітова вже потрапляла в скандал через свої симпатії до президента РФ. Деякий час тому Загітову присоромили за підтримку Путіна на виборах.

Після цькування в Мережі спортсменка навіть видалила свій пост. Фанати пізніше жартували, що Кабаєвій потрібно напружитися з такою "фанаткою" Путіна.

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