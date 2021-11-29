Пригрів гадюку на шиї! Борячук висловився про зраду Седан із Зінченком

Андрей Болячку поділився емоціями після розставання з Владою Седан
Андрій Борячук розповів про те, як вплинуло розставання з Владою Седан на його спортивну кар'єру і відповів на питання, яке хвилювало всіх фанатів – чи була депресія після зради.
"Та ні. Не вплинуло. Це вже пройдений етап. Ми зустрічалися три роки. Тобто так вийшло, що люди мають якісь стосунки протягом деякого часу. Звичайно, мені здається з будь-якого боку були переживання, тому я б не сказав, що зачепило".
"А ситуація, так – була неприємна, оскільки блін, хто знав, що так вийде?"
Це давно у минулому. Яка образа, мені нема на кого ображатися".
Пізніше ведущий поцікавився, чи Борячук спілкується зі своїм другом юності – Олександром Зінченком, який відбив у нього дівчину.
"Ні, не спілкуємося. Ти розумієш, яка тут ситуація, як чоловік. Так, як ми можемо спілкуватися, можеш мені пояснити? Де логіка? Як я можу спілкуватися з ним, якщо за моєю спиною так вчинили. Це не було по-чоловічому", – відповів Андрій
Нагадаємо, що після розставання з Седан Борячук поділився у своєму Instagram фотографією, яку підписав дуже завуальовано.
"Пригрів гадюку на шиї"
На запитання, чи ця фотографія стосується Влади, футболіст відповів:
"Ні, ні. Це про футболку. Почав читати коментарі до фото, а там... Це справді просто збіглося. Після розставання на момент публікації фото вже минуло 3-4 місяці", – зізнався спортсмен.
Фото викликало величезну хвилю негативу:
"Це ти про колишню?", – запитали під постом у футболіста фанати.
"Жирним шматком приманили. Ось і втекла", – написав фоловер Андрія.
Зінченко та Борячук дружили з юного віку, тому такий вчинок товариша став для Андрія справжнім шоком:
"Я не знаю, як би ставився до цієї людини при зустрічі. У них своє життя, у мене своє. Різні люди. Були раніше друзями – вже ні. Бо після такого, як дружити?
У нас була компанія досить близька, так усе класно було. Ми йшли рік за роком разом із 14 років.
Сталося б це за спиною, сприйняв би легше. А так спалив їх сам", – розповів футболіст в ефірі YouTube каналу SportArena.
Варто зазначити, що Влада Щеглова (пседонім Седан) після спільної поїздки на відпочинок із тоді ще її бойфрендом – Андрієм Борячуком та другом Зінченком, який на момент поїздки був самотнім, видалила всі фото з Андрієм, а потім постила фотографії в компанії Олександра.
Вийшло якесь кохання на трьох.