28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Доведеться рашку ділити. Дружина Усика відповіла проросійському колаборанту

Сергій Шаховець
23 травня, 10:32
Російські фашисти разом зі своїми посібниками мріяли розірвати Україну на шматки, але отримали жорстку відповідь від українського народу

Катерина Усик передбачила майбутнє Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

24 лютого путінська Росія віроломно вторглася до України. Бункерний диктатор мріяв знищити українську державу, розділивши її на частини.

Читайте також: Дружина Усика висміяла вірус побєдобєсія в Росії

Реклама

Хворі фантазії російського фюрера транслювали його посібники з-поміж колаборантів. Серед зрадників виявився українофоб з Криму Сергій Цеков. Ще 25 лютого російські ЗМІ публікували карту розділу України з цитатами негідника.

На шалені ідеї російських політиків жорстко відповіла дружина українського боксера Олександра Усика. Катерина тонко зауважила, що в імперців щось пішло не так і скоро їм доведеться рятувати від розпаду свій Рейх.

"Якось не склалося!!! Я думаю, історія зміниться і доведеться рашку ділити!!!" – написала у сторіс Instagram Катерина.

Реклама

Раніше дружина українського боксера отримала патріотичні презенти до дня народження. Катерині зробили оригінальний подарунок, надіславши великий прапор з привітаннями та побажаннями удачі її чоловікові.