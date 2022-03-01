Зневажаю тебе! Подкопаєва про українця, який зараз за Путіна

Подкопаева зневажає Тедєєва, який вихваляє неогітлера / Фото: Колаж: Сьогодні
Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби український депутат Жан Беленюк виклав у Instagram відео, на якому тренер збірної РФ з вільної боротьби Дзамболат Тедєєв разом зі своїми підопічними скандують:
"Збірна Росії з вільної боротьби – за сильну Росію. За сильного президента".
І все це – на тлі портрета Путіна з кулаком, який вже шосту добу атакує всю Україну своїми військами.
Визначальний момент – Дзамболат Тедєєв виступав за Україну, у складі нашої збірної був чемпіоном Європи-1993 та п'ятим на Олімпіаді-1996.
Дзамболат Тедєєв та Путін
"Залишу це тут, щоб показувати кожному, хто щось розповідатиме про "спорт поза політикою" та "до чого тут спортсмени"! Товариш Дзамболат Тедєєв, який виступав за збірну України і навіть вигравав чемпіонат Європи, виклав це відео в день, коли Україна була атакована ракетами РФ, лідера якої він так затято підтримує тепер", – написав у Instagram Жан Беленюк.
"Побачимо, як вони заспівають згодом", – залишив коментар під постом Беленюка олімпійський чемпіон Пекіна-2022 з України Олександр Абраменко.
"Дзамболате Тедєєв, я зневажаю тебе. З жахом згадую, як ти представляв Україну на Олімпійських Іграх в Атланті 1996-го", – висловилася про свого колишнього партнера з тієї олімпійської команди дворазова чемпіонка Ігор-1996 зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва.
Зазначимо, що нині уже росіянин Дзамболат Тедєєв, котрий оспівує Путіна,- двоюрідний брат українця Елбруса Тедєєва, колишнього депутата-регіонала, який на Олімпіаді-2004 в Афінах виграв золото у вільній боротьбі та ніс прапор України на церемонії закриття.