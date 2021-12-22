Президент нового Сокола: Є бажання побудувати арену у Києві

Президент Сокола Віталій Кропачов / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно створена хокейна команда Сокіл уже відіграла перші три гри у чемпіонаті Суперліги, дві з яких виграшні.

Президент Сокола Віталій Кропачов позитивно оцінює майбутнє клубу:

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"Молода команда. Я вважаю, що грають для такого короткого часу тренувань непогано. А далі вже мотивуватимемо і зміцнюватимемося. Ми боротимемося за медалі. Команда налаштована, із запалом – якість має відповідно виходити на новий рівень. Думаю, що все буде добре".

Віталій Кропачов вважає дуже важливим створення справді сильних та професійних команд в Україні. Це мотивує молодь цікавитись та займатися хокеєм.

Віталій Кропачов

Президент Сокола хоче, щоб в Україні з'явилося молоде покоління хокеїстів, які б могли конкурувати на світовому рівні. Але для цього країні не вистачає власної інфраструктури. Кропачов має намір почати вирішувати цю проблему будівництвом льодової арени у Києві:

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"Інфраструктури для заняття хокеєм, як і фігурним катанням, у Києві, як і Україні, немає. Дуже мало всього. І дітям, особливо коли проходять чемпіонати та змагання, не вистачає льоду. Є бажання побудувати арену, цим вже займаємося".

Нагадаємо, що хокейна Суперліга почала проводити матчі у грудні. Турнір було створено як альтернативу Українській хокейній лізі під егідою Федерації хокею України. У Суперлізі бере участь новостворений СК Сокіл, тоді як ХК Сокіл виступає в УХЛ.