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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Свято без Росії: як пройшло відкриття Паралімпійських Ігор-2022 (фото, відео)

Анатолій Дерека
4 березня, 19:09
У столиці Китаю стартували Паралімпійські Ігри, які відбуватимуться з 4 по 13 березня. Серед учасників буде 29 спортсменів із України

У Пекіні стартувала Паралімпіада-2022

Сьогодні у Пекіні стартували 13-ті зимові Паралімпійські Ігри. На головному стадіоні у столиці Китаю "Пташине гніздо" відбулася церемонія відкриття.

Участь у ній взяло 49 збірних, які приїхали на Ігри. Серед них не було Росії та Білорусі, яких Міжнародний Паралімпійський Комітет відсторонив від участі.

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Офіційним маскотом Паралімпіади став Сюе Жун Жун – китайський паперовий ліхтарик, який нагадує дитину. У дизайні використані елементи традиційної китайської вирізки з паперу та орнаменти жуї.

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Окрема увага на Іграх була прикута до збірної України. Нашу країну представлять 29 спортсменів – 20 паралімпійців та 9 гайдів. З них 13 гравців з ураженнями опорно-рухового апарату та 7 – з порушенням зору.

Зворушливим моментом стало запалення олімпійського вогню китайським легкоатлетом Коу Бінем, який виграв три золоті медалі на Паралімпіадах 1996, 2000 і 2004. Екс-спортсмен на інвалідному візку підтягнувся канатом до даху стадіону і запалив факел.

Зазначимо, що загалом в Іграх візьме участь 650 паралімпійців, які розіграють 78 комплектів медалей. Сама Паралімпіада триватиме з 4 до 13 березня.