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Покликали Шевченка не за його ім'я. Власники Дженоа пояснили свій вибір

Любомир Луканюк
10 листопада, 17:56
Один із керівників італійського клубу Джош Вондер розповів, що таких тренерів, як Андрій Шевченко, дуже мало у всьому світі

Шевченко отримав футболку Дженоа

У середу, 10 листопада, Андрія Шевченка офіційно представили як головного тренера Дженоа. Співвласник компанії 777Partners, якій належить клуб, Джош Вондер пояснив, чому запросив до Дженоа українського фахівця.

"Ми вибрали Шевченка не за його ім'я, а за його розум. Ми були вражені його ідеями, його футбольним аналізом. Він уміє мотивувати гравців.

Не було жодної людини, яка б про нього сказала щось погане. Таких тренерів дуже мало у світі", – сказав TMW Вондер.

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Нагадаємо, що дебютний матч біля керма італійського клубу Шевченко проведе 21 листопада - вдома проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

Зараз Дженоа займає 17-те місце в Серіа А – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають у другий дивізіон.