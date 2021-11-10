Покликали Шевченка не за його ім'я. Власники Дженоа пояснили свій вибір

Шевченко отримав футболку Дженоа
У середу, 10 листопада, Андрія Шевченка офіційно представили як головного тренера Дженоа. Співвласник компанії 777Partners, якій належить клуб, Джош Вондер пояснив, чому запросив до Дженоа українського фахівця.
"Ми вибрали Шевченка не за його ім'я, а за його розум. Ми були вражені його ідеями, його футбольним аналізом. Він уміє мотивувати гравців.
Не було жодної людини, яка б про нього сказала щось погане. Таких тренерів дуже мало у світі", – сказав TMW Вондер.
Нагадаємо, що дебютний матч біля керма італійського клубу Шевченко проведе 21 листопада - вдома проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.
Зараз Дженоа займає 17-те місце в Серіа А – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають у другий дивізіон.