Покликали Шевченка не за його ім'я. Власники Дженоа пояснили свій вибір

У середу, 10 листопада, Андрія Шевченка офіційно представили як головного тренера Дженоа. Співвласник компанії 777Partners, якій належить клуб, Джош Вондер пояснив, чому запросив до Дженоа українського фахівця.

"Ми вибрали Шевченка не за його ім'я, а за його розум. Ми були вражені його ідеями, його футбольним аналізом. Він уміє мотивувати гравців.

Не було жодної людини, яка б про нього сказала щось погане. Таких тренерів дуже мало у світі", – сказав TMW Вондер.