Ганебний день для тенісу! Українець розлючений ставленням до окупантів

Стаховський обурений, що у тенісному світі підтримують Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) офіційно оголосила про те, що не нараховуватиме рейтингові очки за Вімблдон-2022. Причина – британці відмовилися пускати на змагання тенісистів Росії та Білорусі, які не засуджують злочинні дії Кремля.

Ця новина розлютила одного з найкращих тенісистів в історії України Сергія Стаховського. До речі, він нещодавно зустрічався із президентом Естонії.

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