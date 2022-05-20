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Ганебний день для тенісу! Українець розлючений ставленням до окупантів

Олексій Андрейцев
20 травня, 22:19
Сергій Стаховський обурений керівництвом АТР, яке захистило російських та білоруських тенісистів вигнаних із турніру "Великого шлема"

Стаховський обурений, що у тенісному світі підтримують Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

Асоціація тенісистів-професіоналів (АТР) офіційно оголосила про те, що не нараховуватиме рейтингові очки за Вімблдон-2022. Причина – британці відмовилися пускати на змагання тенісистів Росії та Білорусі, які не засуджують злочинні дії Кремля.

Ця новина розлютила одного з найкращих тенісистів в історії України Сергія Стаховського. До речі, він нещодавно зустрічався із президентом Естонії.

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Сказати, що я розчарований було б применшенням. Ніколи не думав, що хтось може стояти на боці окупантів та вбивць.

Але, здається, навіть мої друзі-тенісисти співчують окупантам та колаборантам із Росії та Білорусі. Гравцям, які за 85 днів не змогли продемонструвати жодної чіткої заяви із засудженням вторгнення в Україну. Ганебний день для тенісу", – написав Стаховський у Twitter.