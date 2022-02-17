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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Ганьба країни: ще одна українка попалася на допінгу у Пекіні

Павло Василенко
17 лютого, 23:46
Українська бобслеїстка Лідія Гунько попалася на вживанні заборонених препаратів на Олімпійських іграх у Пекіні. Це другий випадок за два дні

Лідія Гунько / Фото: Instagram

Зразок було зібрано 14 лютого, а сьогодні стало відомо про позитивний результат тесту.

В її організмі було знайдено два заборонені препарати: дегідрохлорметілтестостерон метаболіт і дезоксиметилтестостерон, повідомляє ita.sport.

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Гунька була проінформована про позитивний результат тесту та усунена до вирішення питання відповідно до Світового антидопінгового кодексу та Антидопінгових правил МОК.

Лідія Гунько і її боб / Фото: Колаж: Сьогодні

На Олімпіаді-2022 Гунько виступала у змаганнях з монобобу та посіла 20-е місце. Лідія стала першою бобслеїсткою з України в історії Олімпійських ігор.

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Раніше Лідія Гунько висловила свою позицію у відносинах із російськими спортсменами. На думку української бобслеїстки, поки що йде агресія з боку РФ щодо України, ні про яку дружбу не може бути й мови.

Нагадаємо, що вчора стало відомо про позитивну пробу у лижниці Валентини Камінської. У її пробі знайшли одразу три заборонені препарати.