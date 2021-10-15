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Подбай про дітей: Олімпійський чемпіон по дорозі до реанімації прощався з родиною

Олександр Трикіша
15 жовтня, 11:39
Олімпійський чемпіон 2010 року в командному спринті лижник Ойстейн Петтерсен з Норвегії відчув себе зле під час велопрогулянки. Через кілька годин виявилося, що він переніс крововилив в мозок

Ойстейн Петтерсен переніс крововилив у мозок. Фото: aftenposten

Під час тренування у Петтерсена розболілася голова. Він подумав, що справа в шоломі, але біль не вщухав після того, як він поправив екіпіровку.

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Після повернення додому йому стало ще гірше, його рвало від болю. Спортсмен подумав, що це може бути низький рівень цукру в крові, але після їжі йому краще не стало.

Він звернувся за допомогою до знайомого лікаря і незабаром після цього потрапив до відділення невідкладної допомоги. Комп'ютерна томограма виявила крововилив в мозок, пише aftenposten.no.

Я розмовляв з Еллен. Я сказав: "Люблю тебе, подбай про дітей", – зателефонував і сказав дружині Петтерсен, чекаючи, поки його переправлять до іншої лікарні.

На щастя, лікар не побачив пошкодження мозку, тому лижник уникнув операції. деякий час він провів у лікарні і був виписаний в середу. Але на цьому відновлення спортсмена не закінчується.

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"Переді мною справжній виклик. Я вийду з цього ще сильнішим. Я не знаю, скільки часу це займе. Місяць, півроку чи рік", – заявив Петтерсен.

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