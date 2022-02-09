Повєткін тебе завалить! Усику пригрозили в Росії

Усик vs Повєткін / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще ніхто на профі-рингу, включаючи Ентоні Джошуа, не зміг перемогти Олександра Усика.

Проте в Росії переконані, що їхній 42-річний боксер Олександр Повєткін впорався б із українцем.

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"Справа в тому, що вони за антропометрією близькі – по зростом, довжиною рук. Усику незручно битися з боксером зі схожою антропометрією, тому що він не зможе між руками накидати", – заявив катмен Повєткіна Дмитро Лучников у коментарі Студії боксу Віктора Ялимова.

Олександр Усик / Фото: Instagram

Олександр Повєткін / Фото: AFP

"У Повєткіна був би хороший шанс. Якщо згадати його бій з Вайтом, я гадаю, Саня Усик не стримав би такий удар, який є у Повєткіна. Та й Джошуа у поєдинку з Повєткіним нормально хитало, а британець тоді зовсім не пробитий був. Напевно, у бою Усик – Повєткін я ставлю більше на Повєткіна", – додав Лучников.

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Зазначимо, що влітку минулого року Повєткін заявив про завершення кар'єри. Але пізніше зізнався, що готовий її відновити: "Я хотів би ще побоксувати, якщо здоров'я дозволятиме".

Усик vs Повєткін

Нагадаємо, 2013-го Повєткін програв у Москві Володимиру Кличку, але, як заявив нещодавно тренер росіянина, той би виграв у Кличка-молодшого, якби більше фінтив у рингу.

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2013-го Кличко знищив Повєткіна у Москві / Фото: Getty Images

Що стосується Усика, то він уже бився із представником РФ на профі-рингу, 2018-го начисто здолавши Мурата Гассієва.