8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

"Повєткін – кінчена тварюка!" Ексчемпіон світу показав обличчя посібників Путіна

Сергій Шаховець
1 березня, 10:01
Російські спортсмени, які підтримують політику Путіна, такі ж злочинці, як їхній кривавий диктатор

Повєткін виправдовує злочини кривавого диктатора / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі українець В'ячеслав Сенченко прокоментував ставлення російського боксера Олександра Повєткіна до війни в Україні.

"Повєткін і йому подібні – кінчені тварюки, цим мерзотникам немає виправдань", – написав Сенченко в Facebook.

Нагадаємо, російський, а тепер уже рашистський боксер Олександр Повєткін підтримав війну в Україні. За всіма законами геббельсівської пропаганди він опублікував наступний пост:

Реклама

"Сила в правді. Ця відома фраза, яку сказав Сергій Бодров, сьогодні відображає суть того, що відбувається в Україні. Ми билися за правду всі ці роки, поки на Донбасі винищували слов'ян.

Тому я за президента та його рішення – стати на захист простих людей, дати відсіч нацизму, який паразитує відомо за чий рахунок. Будь-яка війна закінчується. Нехай і ця закінчиться найближчими днями. СвоїхНеКидаємо", – написав Повєткін у себе в Instagram.

Дивіться, як ще у 2013 році Олександр Повєткін вже отримував по голові від українського чемпіона Володимира Кличка.