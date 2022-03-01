"Повєткін – кінчена тварюка!" Ексчемпіон світу показав обличчя посібників Путіна

Повєткін виправдовує злочини кривавого диктатора / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні
Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі українець В'ячеслав Сенченко прокоментував ставлення російського боксера Олександра Повєткіна до війни в Україні.
"Повєткін і йому подібні – кінчені тварюки, цим мерзотникам немає виправдань", – написав Сенченко в Facebook.
Нагадаємо, російський, а тепер уже рашистський боксер Олександр Повєткін підтримав війну в Україні. За всіма законами геббельсівської пропаганди він опублікував наступний пост:
"Сила в правді. Ця відома фраза, яку сказав Сергій Бодров, сьогодні відображає суть того, що відбувається в Україні. Ми билися за правду всі ці роки, поки на Донбасі винищували слов'ян.
Тому я за президента та його рішення – стати на захист простих людей, дати відсіч нацизму, який паразитує відомо за чий рахунок. Будь-яка війна закінчується. Нехай і ця закінчиться найближчими днями. СвоїхНеКидаємо", – написав Повєткін у себе в Instagram.
Дивіться, як ще у 2013 році Олександр Повєткін вже отримував по голові від українського чемпіона Володимира Кличка.