Погасить світло. Кривдник Льюїса знає, як Усик поб'є Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

Циганський король залишив професійний бокс на гребені слави. Непереможений чемпіон світу за версією WBC в останньому поєдинку досяг ефектної перемоги над Ділліаном Вайтом і заявив, що йде на пенсію.

Багато експертів сумніваються в щирості скандального боксера і сподіваються побачити поєдинок з його участю за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Можливим суперником Ф'юрі називають українця Олександра Усика, якщо той переможе у реванші Ентоні Джошуа.

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Але якщо поєдинку Усик – Ф'юрі судилося відбутися, то шансів перемогти українця у Циганського короля небагато. Так вважає екс-чемпіон світу Хасім Рахман.

"Усик може його побити. Перевага Тайсона Ф'юрі в тому, що більшість супертяжів реально повільні, і він боксує з ними. Але якщо ти йдеш проти боксера, такого, як Стів Каннінгхем, можуть статися погані речі. Усик на піку. Він прийшов у супертяжі, і я думаю, може побити Тайсона Ф'юрі.

Більшість супертяжів стоять навпроти тебе. І Тайсон може доносити удари, в'язати. Усик не такого плану боєць. Він не дозволить йому використовувати його вагу та розмір. За фактом, він використає його розмір і вагу проти нього. Він змусить його робити невеликі ривки та боксувати. Він змусить його робити це 12 раундів. Мені здається, Тайсон важить у районі 136 кг і видихнеться. Я вважаю, що він використовує проти таких хлопців, як Деонтей Вайлдер… Він же брутальний панчер, але не дуже хороший боксер. Він не міг перешкоджати Ф'юрі, коли той його в'язав. Але такий, як Усик, з його атлетизмом, розгорне це проти Тайсона та виснажить його, а потім, мабуть, нокаутує", – наводить слова Рахмана vringe.com.

Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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Цікаво, що у гіпотетичному поєдинку Усика проти найкращого боксера світу – Сауля Альвареса, Рахман пророкує перемогу мексиканцю.

Хасим Рахман сумнівається у силі удару Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, в 2001 році Хасим Рахман, на прізвисько Скала, створив сенсацію нокаутувавши легендарного Леннокса Льюса.