Приголомшлива! Підкопаєву вразила гімнастка у США

Юлія Михайлова з Подкопаєвою і її чоловіком / Фото: Instagram

Дворазова олімпійська чемпіонка Атланти-1996 Лілія Подкопаєва висловила захоплення цирковою артисткою та гімнасткою Юлією Михайловою, свідком виступу якої стала під час вечері в одному з елітних готелів Маямі-Біч.

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Михайлова порадувала публіку, серед якої опинилися Подкопаєва та її чоловік Ігор Дубинський, чудесами гнучкості, стоячи на руках.

"Пишаюся своїми друзями. Приголомшлива!" – написала Лілія Подкопаєва про Юлію Михайлову у себе в сторіз.

Після виступу сексапільної Михайлової з нею зробили селфі Подкопаєва та її чоловік.

Зазначимо, що Михайлова 10 років співпрацювала із Цирком дю Солей. Виступала перед Єлизаветою II та іншими членами королівської родини, удостоївшись рукостискання з принцом Гаррі.

Щодо Лілії Подкопаєвої, то, нагадаємо, вона вже багато років живе на дві країни. Більше часу проводить в Америці, але своїм домом вважає Україну.

Атланта ж, де Лілія виграла два олімпійські "золота", стала для неї ще ріднішою після того, як там вона познайомилася зі своїм третім чоловіком Ігорем Дубинським.

Лілія Подкопаєва з чоловіком Ігорем / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Раніше ми писали, що Подкопаєва дала Ломаченку урок із прапором у США.