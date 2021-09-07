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18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
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18 вересня 00:00
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Тому що там буде Росія! Ізраїль відмовився брати участь в чемпіонаті світу

Андрій Трофімов
7 вересня, 22:05
Збірна Ізраїлю з художньої гімнастики не виступить на чемпіонаті світу 2021 року в Японії. Керівництво вирішило поберегти своїх спортсменок після скандалу на Олімпіади-2020

Ліной Ашрам перемогла Діну Аверіну / Фото: Reuters

На олімпійських іграх в Токіо ізраїльтянка Ліною Ашрам відібрала золоту медаль у росіянок , За що піддалася обструкції з боку уболівальників і "експертів".

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У Росії вважали, що суддівство було несправедливо до їх спортсменкам і вимагали переглянути результати змагань. Дісталося навіть українці Ганні Різатдіновій, яку проклинали в соцмережах.

Спочатку Ізраїльська федерація гімнастики вирішила не відпускати на чемпіонат світу Ашрам з "професійних міркувань", а тепер стало відомо, що на турнір не поїде ціла команда, пише Р-Спорт.

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Ймовірно, в Ізраїлі не хочуть піддавати своїх спортсменок додатковому стресу, адже росіяни будуть пильно стежити за кожним виступом їх команди в пошуках найменшої помилки.

Ліной Ашрам Фото: European Gymnastics

Нагадаємо, на Іграх в Токіо Росія вперше за 21 рік залишилася без золотих медалей Олімпіади в художній гімнастиці.

В останній раз таке трапилося на Олімпіаді-1996 року в Атланті. Тоді в індивідуальному багатоборстві перемогла українка Катерина Серебрянська, а в командних змаганнях золото забрали іспанки.

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