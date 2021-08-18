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"Втратили два важливих очки, тому що ми не реалізовували свої моменти". Асистент Луческу дав оцінку грі Динамо

Сергій Шаховець
18 серпня, 23:15
Помічник головного тренера київського Динамо пояснив причини непереконливої гри "біло-синіх" з аутсайдером чемпіонату

Еміл Карас асистент Мірчі Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Асистент Мірчі Луческу Еміл Карас прокоментував нічию Динамо із Інгульцем (1:1). Помічник головного тренера Динамо вважає, що виною всьому низька реалізація гольових моментів.

"Динамо втратило очки, тому що реалізація була слабкою . Маючи стільки стандартів не забити – це складно, погано. Зустріли команду, яка добре і організовано оборонялася, добре виходила в контратаку, і в одній з них легко забила нам гол. Втрата двох важливих очок вийшла через те, що ми не реалізовували свої моменти.

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Стан Луческу? Сподіваюся, Містер післязавтра повернеться і ми почнемо підготовку до наступного матчу. Йому стало краще. Хотіли виграти, щоб з позитивним настроєм готуватися до наступного матчу, але так вийшло. Це футбол", – підсумував Карас в коментарі каналу Футбол 1.

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