7 травня 21:45
Ліверпуль --
Тоттенгем --
8 травня 18:30
Манчестер Сіті --
Ньюкасл --
10 травня 22:00
Астон Вілла --
Ліверпуль --
11 травня 22:15
Вулверхемптон --
Манчестер Сіті --
12 травня 21:45
Тоттенгем --
Арсенал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Втратив страх – йди з боксу! Мудра порада Залізного Майка

Євген Щербаков
8 травня, 13:41
Майк Тайсон зробив опублікував цікавий пост, де порадив самовпевненим боксерам ігнорувати ринг

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний Майк Тайсон нещодавно несподівано принизив українця Олександра Усика . Та й загалом останній місяць екс-чемпіон світу з боксу поводиться дуже неоднозначно.

Майк Тайсон / Фото: Reuters

Реклама

Емоції часто занадто переповнюють Тайсона, від чого стає погано оточуючим. Справа навіть дійшла до рук. Залізний Майк посварився з людиною в літаку і вдарив її.

/ Фото: Reuters

Тепер Майк Тайсон висловив свої думки у своєму Twitter :

Реклама

" Щоразу, коли ви виходите в ринг і вам не страшно, настав час відмовитися від нього", – написав ексбоксер.

Альварес програв Біволу рішенням суддів / Фото: REUTERS

Майк Тайсон був серед гостей на чемпіонському поєдинку Альварес проти Бівола. Можливо, написати такий пост у соцмережах його надихнуло поразка Сауля Альвареса, який був надто самовпевненим перед боєм.

Або легендарний боксер дав мудру і повчальну пораду для тих, хто багато чого досяг у боксі і не відчуває жодної небезпеки виходячи на ринг.