23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 17:00
Ворскла 0
Шахтар 2
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Останній Імператор здасть бій? Що відбувається зі ставками на битву Федора Ємельяненко

Андрій Трофімов
23 жовтня, 20:05
Російський боєць перед поєдинком в Москві був фаворитом. Але в день бою з американцем Тімоті Джонсоном став аутсайдером

Федір Ємельяненко - Тімоті Джонсон. Хто фаворит і що з котируваннями

Сьогодні ввечері в рамках шоу Bellator Федір Ємельяненко битиметься з Тімоті Джонсоном. Цей бій може стати останнім у кар'єрі легенди змішаних єдиноборств.

Ємельяненко – Джонсон онлайн-трансляція: основний кард стартує о 22:00, головний бій – після 23:30.

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"Останньому Імператору" місяць тому стукнуло 45 років. Для бійця вік вельми поважний. А останній свій бій Ємельяненко проводив два роки тому.

Що відбувається з котируваннями

Цікавий рух відбувається в лініях букмекерських контор. Якщо ще вчора Федір Ємельяненко був фаворитом, то сьогодні став аутсайдером.

А деякі контори взагалі зняли зі своєї лінії коефіцієнти на перемогу.

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Причому, західні букмекерські контори знизили коефіцієнт на перемогу американського бійця (а значить, збільшили його шанси) значніше.

В середньому, вчора котирування на перемогу Ємельяненко було 1.70. Сьогодні 1.70 вже на його суперника, а де-не-де можна побачити навіть 1.53 на Джонсона.

Ємельяненко – Джонсон: у скільки бій і хто покаже

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Коефіцієнти на бій

За кілька годин до бою розкид коефіцієнтів досить широкий. Ми зібрали котирування в популярних в Україні та світі букмекерських конторах:

Ємельяненко Джонсон
Parimatch2.091.70
1xbet1.861.79
Vbet--
Favbet2.101.74
Marsbet2.001.78
Fan Sport1.861.79
WillHill2.501.53
Bet 3652.451.57
Bwin2.451.57

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