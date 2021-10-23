Останній Імператор здасть бій? Що відбувається зі ставками на битву Федора Ємельяненко

Федір Ємельяненко - Тімоті Джонсон. Хто фаворит і що з котируваннями

Сьогодні ввечері в рамках шоу Bellator Федір Ємельяненко битиметься з Тімоті Джонсоном. Цей бій може стати останнім у кар'єрі легенди змішаних єдиноборств.

Ємельяненко – Джонсон онлайн-трансляція: основний кард стартує о 22:00, головний бій – після 23:30.

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"Останньому Імператору" місяць тому стукнуло 45 років. Для бійця вік вельми поважний. А останній свій бій Ємельяненко проводив два роки тому.

Що відбувається з котируваннями

Цікавий рух відбувається в лініях букмекерських контор. Якщо ще вчора Федір Ємельяненко був фаворитом, то сьогодні став аутсайдером.

А деякі контори взагалі зняли зі своєї лінії коефіцієнти на перемогу.

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Причому, західні букмекерські контори знизили коефіцієнт на перемогу американського бійця (а значить, збільшили його шанси) значніше.

В середньому, вчора котирування на перемогу Ємельяненко було 1.70. Сьогодні 1.70 вже на його суперника, а де-не-де можна побачити навіть 1.53 на Джонсона.

Ємельяненко – Джонсон: у скільки бій і хто покаже

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Коефіцієнти на бій

За кілька годин до бою розкид коефіцієнтів досить широкий. Ми зібрали котирування в популярних в Україні та світі букмекерських конторах: