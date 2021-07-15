Після скандалу із Бастою гравці збірної України відривалися під Потапа і Настю

Зірки збірної України після Євро-2020 відпочивають в Туреччині. В один день вони встигли вскочити в скандал з російським репером і сходити на концерт українців

Зінченко і Яремчук на концерті Потапа і Насті / Фото: Instagram

Сьогодні футболісти збірної України Віталій Миколенко та Роман Яремчук оскандалились через спільне фото з російським репером Бастою, а вже ввечері Яремчук разом з Олександром Зінченком відривалися під українських виконавців Потапа і Настю Каменських.

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Компанію їм склали чарівні дружини – Христина і Влада. До речі, Влада зараз знаходиться в положенні і скоро подарує Зінченку первістка.

"Спасибі за прекрасну компанію", – підписав фото Яремчук.

"Ви ТОП. Дякую за емоції і компанію", – додав у себе на сторінці Зінченко.

До речі, трохи раніше Потап кинув пред'яву Зінченку. На турецьких пляжах Потап і Настя перетнулися із Зінченком і Владою Седан – фани в очікуванні спільного треку.