"Порву Усика, як Тузик грілку". Ф'юрі продовжує тролити українця

Усик vs Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Поки Олександр Усик бореться у футбольних баталіях Winter Cup у Туреччині, його потенційний суперник відточує свою дотепність.

У недавньому інтерв'ю Тайсон Ф'юрі заявив, що чинний володар титулів WBA, WBO та IBF Олександр Усик зовсім і не боксер, оскільки не бився із сильними суперниками.

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"Ти можеш отримати тільки суперника, з яким битимешся в наступному бою. Далі я поб'юся з Ділліаном Вайтом, а потім є маленький лох на прізвище Усик. Я порву його як Тузик грілку. Він середньотяж. Я запакую його і відправлю назад у середню вагу. Ось що я маю намір зробити.

Усик дуже злий на журналістів / Фото: Instagram

Джошуа – великий і старий бодібілдер, гріш йому ціна. Так що я не хочу чути, наскільки хороший Усик. Нехай поб'ється зі справжнім супертяжем. Він бився зі старим джорніменом Дереком Чісорою, і це була битва не на життя, а на смерть. Потім він бився з бодібілдером, навіть не боксером, і це теж був смертельний бій. Поки Усик не битиметься зі справжнім бійцем, він не може називати себе чемпіоном. Всі дороги ведуть до мене, Циганського короля. Якщо він зможе побити мене, то скажу, що він хороший мужик. Але якщо ні, то я скажу, що він мізерний", – цитує Тайсон Ф'юрі fightnews.info.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

Нагадаємо, Ф'юрі вже не раз заочно ображав Усика, зокрема, звинувативши в вживанні стероїдів.

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А нещодавно Тайсон заявив, що Усик – ніхто порівняно з Деонтеєм Вайлдером, якого Фьюрі нокаутував у двох останніх боях

Усику до уваги – Ф'юрі так просто не завалиш / Фото: Колаж: Сьогодні

Додамо, що відповісти зухвалому британцю Олександр Усик зможе не раніше, ніж у другій половині року. Для початку йому належить провести реванш з Ентоні Джошуа, який, ймовірно, відбудеться в травні.

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А Циганський король відстоюватиме свій титул у сутичці з Ділліаном Вайтом у квітні.