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Порту – чемпіон Португалії! Яремчук не завадив тріумфу принципового суперника

Євген Щербаков
8 травня, 10:28
Дракони оформили чемпіонський титул у поєдинку проти принципового суперника. Бенфіка задовольняється бронзовими медалями

Порту – чемпіон Португалії! Яремчук не зміг вплинути на результат / Фото: Колаж: Сьогодні, Twitter FC Porto

Футбольний клуб Порту відзначає ювілейне чемпіонство. Це вже 30-й тріумф у чемпіонаті Португалії.

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Неймовірна рекордна серія без поразок у внутрішньому чемпіонаті допомогла "драконам" знову повернутись на вершину в Португалії. Попри те, що Порту таки один раз програли, завадити завоювати чемпіонство їм ніхто не зміг.

Шанс відстрочити офіційне святкування принципового суперника мала Бенфіка з українцями Романом Яремчуком. Суперники зустрілися в передостанньому турі Прімейри, і Порту для чемпіонства достатньо не програти.

Рівний поєдинок йшов до логічного нульового завершення. Український форвард з'явився за 20 хвилин до кінця матчу, але зміг лише побачити, як забиває суперник. У компенсований час перемогу Порту подарував точний удар Зайду, який завершив контратаку гостей.

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Бенфіка посіла третє місце у чемпіонаті. Тепер на Романа Яремчука та на компанію чекає кваліфікація Ліги чемпіонів наступного сезону. Другим фінішував торішній чемпіон Спортінг.