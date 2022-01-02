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Час дзвонити Зозулі. Екс-гравець збірної України зустрічав Новий рік із Путіним

Сергій Шаховець
2 січня, 19:28
Український ексфутболіст Олег Міщенко привітав своїх колишніх одноклубників відеороликом з виступом президента РФ

Роман Зозуля вже перевиховував Олега Міщенка / Фото: Колаж: Сьогодні

Олег Міщенко запам'ятався яскравою грою у складі Ворскли та Говерли, але після виступів за російським Амкаром його кар'єра пішла на спад.

Проте екс-футболіст не забуває своїх партнерів по Амкару і вирішив привітати їх з Новим роком. Міщенко опублікував у сторіз свого Instagram відео із новорічним привітанням президента РФ Володимира Путіна.

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"З Новим роком, брати!" – підписав відеоролик Міщенко.

Незважаючи на те, що сторінка Олега закрита, відео все одно потрапило до мережі.

Раніше Міщенко розповідав, як Роман Зозуля, з яким вони грали у київському Динамо, "напихав" йому за фото на тлі Кремля.

"Мені тоді одразу зателефонував Рома Зозуля, напхав мені "торбу", типу, що я роблю, видали швидко. Я вилучив одразу. Розумів, що можуть бути якісь наслідки.

Ось така ситуація просто необдуманий крок. Не було мети когось спровокувати. Просто необдумане рішення виставити фото.

Зозуля напихав Міщенко за фото у Кремля / Фото: Колаж: Сьогодні

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Зазначимо, що Олег Міщенко був на контракті у пермському Амкарі з 2016 до 2017 року і за весь час зіграв лише один тайм.

Міщенко – вихованець академії київського Динамо. В Україні він виступав за Ворсклу, Говерлу, донецький Металург, Маріуполь. Також на його рахунку є виступи за юнацькі команди збірної України різного віку.

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Останнім клубом Міщенка було житомирське Полісся, яке він залишив у грудні 2018 року. Наразі він працює з дітьми в академії полтавської Ворскли.