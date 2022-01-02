Час дзвонити Зозулі. Екс-гравець збірної України зустрічав Новий рік із Путіним

Роман Зозуля вже перевиховував Олега Міщенка / Фото: Колаж: Сьогодні
Олег Міщенко запам'ятався яскравою грою у складі Ворскли та Говерли, але після виступів за російським Амкаром його кар'єра пішла на спад.
Проте екс-футболіст не забуває своїх партнерів по Амкару і вирішив привітати їх з Новим роком. Міщенко опублікував у сторіз свого Instagram відео із новорічним привітанням президента РФ Володимира Путіна.
"З Новим роком, брати!" – підписав відеоролик Міщенко.
Незважаючи на те, що сторінка Олега закрита, відео все одно потрапило до мережі.
Раніше Міщенко розповідав, як Роман Зозуля, з яким вони грали у київському Динамо, "напихав" йому за фото на тлі Кремля.
"Мені тоді одразу зателефонував Рома Зозуля, напхав мені "торбу", типу, що я роблю, видали швидко. Я вилучив одразу. Розумів, що можуть бути якісь наслідки.
Ось така ситуація просто необдуманий крок. Не було мети когось спровокувати. Просто необдумане рішення виставити фото.
Зазначимо, що Олег Міщенко був на контракті у пермському Амкарі з 2016 до 2017 року і за весь час зіграв лише один тайм.
Міщенко – вихованець академії київського Динамо. В Україні він виступав за Ворсклу, Говерлу, донецький Металург, Маріуполь. Також на його рахунку є виступи за юнацькі команди збірної України різного віку.
Останнім клубом Міщенка було житомирське Полісся, яке він залишив у грудні 2018 року. Наразі він працює з дітьми в академії полтавської Ворскли.