Пора замовляти квитки в Караганду: Колос дізнався суперника в Лізі конференцій

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Другий представник України в Лізі конференцій Колос, який розпочне свій єврокубковий похід з 3-го кваліфікаційного раунду, дізнався суперника в новому єврокубковому турнірі. Ним став карагандинський Шахтар, який обіграв за сумою двох матчів румунський ФКСБ. Переможець визначився після серії пенальті, де точнішими були футболісти з Казахстану.

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Олександрія – Колос / Фото: ПФК "Олександрія"

Матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Європи пройдуть 5 і 12 серпня.

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Для команди Руслана Костишина це буде другий виступ в єврокубках. Нагадаємо, що в минулому сезоні Колос виступав в Лізі Європи, де в другому кваліфікаційному раунді пройшов грецький Аріс, а в третьому поступився хорватській Рієці.

"Аріс" – "Колос" / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Суперники ковалівців – дворазові чемпіони Казахстану, в минулому сезоні посіли 4-е місце в місцевій Прем'єр-лізі, а в поточній першості вони осіли внизу турнірної таблиці на 11-й позиції з 14-ти.