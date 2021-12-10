Настав час перемагати: де дивитися перше дербі Шевченка в Італії

Тренер Дженоа Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Зустріч Дженоа – Сампдорія пройде на стадіоні "Луїджі Фераріс" і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Читайте також: Перше дербі Шевченка: прогноз коментатора на матч Дженоа – Сампдорія

Реклама

Де дивитись матч Дженоа – Сампдорія

Megogo

beIN Connect FRANCE

beIN Sports France 7 HD max

Blue Sport Events LIVE

BT Sport 1 HD

C Більше Fotboll HD

C Більше Streaming Finland

C Більше Streaming Sweden

CBC Sport HD

Cosmote Sport 2 HD

DAZN 2 Bar Deutsch HD

Eleven Sports 1 Poland HD

Матч! Футбол 1 HD

Ring Bulgaria HD

S Sport 2 Turkey HD

Sport 4 Israel HD

Sport TV3 Portugal HD

SuperSport Football HD

TSN Malta 3 HD

Андрія Шевченка знову чекає серйозне випробування у Серії А. Цього разу його команді протистоятиме Сампдорія – найважливіший суперник на внутрішній арені, тому вболівальники вже зовсім інакше реагуватимуть у разі чергової невдачі.

Та й відступати Шеві більше нема куди. У чотирьох матчах під керівництвом українця Дженоа заробив лише один бал, а у попередньому матчі проти Ювентуса "грифони" не завдали жодного удару!

Реклама

Сампдорія теж може похвалитися класними результатами. Два останні матчі в Серії А вони програли і лише на п'ять балів випереджають Дженоа.

Сьогодні букмекери вважають Сампдорію фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу Роберто Д'Аверса – 2.39, на нічию – 3.15, на перемогу Дженоа – 3.35.