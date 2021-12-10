10 грудня 17:00 Відео
Маріуполь 0
Дніпро-1 3
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Настав час перемагати: де дивитися перше дербі Шевченка в Італії

Олександр Трикіша
10 грудня, 18:49
У п'ятницю, 10 грудня, у 17 тур чемпіонату Італії відкриється поєдинком між Дженоа та Сампдорією. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ та в інтернеті

Тренер Дженоа Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Зустріч Дженоа – Сампдорія пройде на стадіоні "Луїджі Фераріс" і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Читайте також: Перше дербі Шевченка: прогноз коментатора на матч Дженоа – Сампдорія

Реклама

Де дивитись матч Дженоа – Сампдорія

  • Megogo
  • beIN Connect FRANCE
  • beIN Sports France 7 HD max
  • Blue Sport Events LIVE
  • BT Sport 1 HD
  • C Більше Fotboll HD
  • C Більше Streaming Finland
  • C Більше Streaming Sweden
  • CBC Sport HD
  • Cosmote Sport 2 HD
  • DAZN 2 Bar Deutsch HD
  • Eleven Sports 1 Poland HD
  • Матч! Футбол 1 HD
  • Ring Bulgaria HD
  • S Sport 2 Turkey HD
  • Sport 4 Israel HD
  • Sport TV3 Portugal HD
  • SuperSport Football HD
  • TSN Malta 3 HD

Андрія Шевченка знову чекає серйозне випробування у Серії А. Цього разу його команді протистоятиме Сампдорія – найважливіший суперник на внутрішній арені, тому вболівальники вже зовсім інакше реагуватимуть у разі чергової невдачі.

Та й відступати Шеві більше нема куди. У чотирьох матчах під керівництвом українця Дженоа заробив лише один бал, а у попередньому матчі проти Ювентуса "грифони" не завдали жодного удару!

Реклама

Сампдорія теж може похвалитися класними результатами. Два останні матчі в Серії А вони програли і лише на п'ять балів випереджають Дженоа.

Сьогодні букмекери вважають Сампдорію фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу Роберто Д'Аверса – 2.39, на нічию – 3.15, на перемогу Дженоа – 3.35.