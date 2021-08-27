Крім Динамо і Шахтаря: хто з українців зіграє в Лізі чемпіонів

Крім Шахтаря і Динамо в Лізі чемпіонів виступлять ще вісім наших земляків / Фото: Getty Images, Шериф

Українські вболівальники зможуть у Лізі чемпіонів вболівати не тільки за наші два гранда. У цьому сезоні кількість наших земляків в турнірі просто зашкалює.

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Українці в Лізі чемпіонів:

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія)

Олександр Зінченко представив нову форму Манчестер Сіті / Фото: Getty Images

Ми вже давно звикли бачити Зінченка в головному єврокубковому турнірі. У минулому сезоні Олександр навіть грав у фіналі, але для перемоги трохи не вистачило.

Руслан Маліновський (Аталанта, Італія)

Маліновський потрапив на обкладинку PES / Фото: Reuters

З недавніх пір Аталанта регулярно бере участь в Лізі чемпіонів. Сам Маліновський в минулому сезоні завоював місце в стартовому складі, команди, а зараз прийшов час проявити себе в Європі.

Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія)

Едуард Соболь неоднозначно проявив себе в матчі чемпіонату Бельгії. Фото: clubbrugge.be

Українець двічі поспіль виграв чемпіонат Бельгії, а ось в Європі Брюгге не може зайняти місце вище третього. Втім, бельгійці вміють потріпати нерви грандам.

Андрій Лунін (Реал, Іспанія)

Андрій Лунін в Прімері / Фото: Marca

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Українець залишився в складі Реала, але навряд чи отримає багато ігрового часу. Тим більше, в Лізі чемпіонів. Єдиний шанс, якщо Реал вирішить всі свої завдання і Карло Анчелотті дасть шанс себе проявити молоді

Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія)

Роман Яремчук вдало дебютував в Бенфіці / Фото: Getty Images

Новачок португальського клубу феєрично дебютував в команді і застовпив за собою місце в стартовому складі. А в групі йому належить виступити проти свого рідного клубу – Динамо, де талант форварда не розгледіли...

Ярослав Ракицький (Зеніт, Росія)

Ярослав Ракицький / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

Багато хто вже і забули, що в центрі захисту збірної України колись грав такий гравець. Втім, Ракицький є основним захисником Зеніта і точно отримає свій час на турнірі.

Андрій Близниченко (Шериф, Молдова)

Єдиний українець (якщо не брати до уваги тренера) в складі головної сенсації групового етапу. Правда, зараз Близниченко травмований і невідомо, коли зможе повернутися на поле.

Юрій Вернидуб (Шериф, Молдова, тренер)

А ось і автор тієї самої сенсації. Вернидуб прийшов в команду тільки в грудні минулого року і з ходу зробив її чемпіоном, а потім вперше в історії вивів в групу Ліги чемпіонів.