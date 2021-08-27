Крім Динамо і Шахтаря: хто з українців зіграє в Лізі чемпіонів

Крім Шахтаря і Динамо в Лізі чемпіонів виступлять ще вісім наших земляків / Фото: Getty Images, Шериф
Українські вболівальники зможуть у Лізі чемпіонів вболівати не тільки за наші два гранда. У цьому сезоні кількість наших земляків в турнірі просто зашкалює.
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Українці в Лізі чемпіонів:
Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія)
Ми вже давно звикли бачити Зінченка в головному єврокубковому турнірі. У минулому сезоні Олександр навіть грав у фіналі, але для перемоги трохи не вистачило.
Руслан Маліновський (Аталанта, Італія)
З недавніх пір Аталанта регулярно бере участь в Лізі чемпіонів. Сам Маліновський в минулому сезоні завоював місце в стартовому складі, команди, а зараз прийшов час проявити себе в Європі.
Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія)
Українець двічі поспіль виграв чемпіонат Бельгії, а ось в Європі Брюгге не може зайняти місце вище третього. Втім, бельгійці вміють потріпати нерви грандам.
Андрій Лунін (Реал, Іспанія)
Українець залишився в складі Реала, але навряд чи отримає багато ігрового часу. Тим більше, в Лізі чемпіонів. Єдиний шанс, якщо Реал вирішить всі свої завдання і Карло Анчелотті дасть шанс себе проявити молоді
Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія)
Новачок португальського клубу феєрично дебютував в команді і застовпив за собою місце в стартовому складі. А в групі йому належить виступити проти свого рідного клубу – Динамо, де талант форварда не розгледіли...
Ярослав Ракицький (Зеніт, Росія)
Багато хто вже і забули, що в центрі захисту збірної України колись грав такий гравець. Втім, Ракицький є основним захисником Зеніта і точно отримає свій час на турнірі.
Андрій Близниченко (Шериф, Молдова)
Єдиний українець (якщо не брати до уваги тренера) в складі головної сенсації групового етапу. Правда, зараз Близниченко травмований і невідомо, коли зможе повернутися на поле.
Юрій Вернидуб (Шериф, Молдова, тренер)
А ось і автор тієї самої сенсації. Вернидуб прийшов в команду тільки в грудні минулого року і з ходу зробив її чемпіоном, а потім вперше в історії вивів в групу Ліги чемпіонів.